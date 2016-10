A cantora Vanessa da Mata, de Alto Garças, apresentou um show memorável neste sábado(15), no Vem pra Arena, da secretaria estadual de Cultura. Cantando alguns dos maiores sucessos, Vanessa elogiou o evento e reforçou a importância dos investimentos públicos em cultura.

O público ainda tentou engrenar um "ForaTemer", mas Vanessa interrompeu o pequeno coro, dizendo que isso era "uma outra coisa". Ela não escondeu a satisfação de se reconciliar com seus fãs depois de uma experiência não muito agradável no último show no Estado. A apresentação anterior rendeu polêmica nas redes sociais, após ela reclamar do local do show: na Acrimat, ao lado de um rebanho bovino.

Na Arena, Vanessa da Mata disse que foi o maior público de sua carreira no Estado e citou várias vezes o carinho por Mato Grosso. O público se rendeu à cantora que reforçou: a cultura é um instrumento de transformação. A organização do evento estima que mais de 30 mil pessoas passaram pela Arena Pantanal neste sábado. (Com Assessoria)

Confira, abaixo, trecho do show.