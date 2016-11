Vencedores de edital de literatura lançam livros hoje no Sesc Arsenal

Gilberto Leite Mais antiga poeta de Mato Grosso, Marilza Ribeiro, 82 anos, é uma das contempladas com o projeto

Vencedora única do edital de literatura lançado pela Prefeitura de Cuiabá em 2015, a editora Carlini e Caniato lança as publicações de oito escritores hoje (22), em espaço não divulgado dentro do Sesc Arsenal. Impressos neste 2016, os livros receberam um investimento de pelo menos R$ 144 mil para viabilização desses projetos.

Os escritores contemplados são a mais antiga poeta em atividade em Mato Grosso, Marilza Ribeiro (que lança aos 82 anos um novo volume de poesias nomeado Acordes para uma Menina Cantar), a envolvida na polêmica que acabou por adiar o resultado de outro edital, o da secretaria de Estado de Cultura, Cristina Campos (com Bicho-grilo, poemas ilustrados por Ruth Albernaaz), os jovens e estreantes Santiago Santos (lançamento oficial, porque ele já fez um pré-lançamento de seu volume de contos Na Eternidade Sempre é Domingo), o também filósofo e ativista social Wuldson Marcelo (com a reunião de angústias, encontros e desencontros urbanos de Obscuro-Shi), a mais precoce entre os autores mato-grossenses dignos do nome Rafaella Elika Borges (com seu poderoso, angustiado porém sensual Me LiterAtura), Luck P. Mamute (Nota de Cinco), Luiz Renato e Carlos Barros (crônicas em Duplo Sentido) e Iraci Romagnolli Dias (in memoriam, cujo escrito deixado foi um volume infanto-juvenil denominado O circo do Bagre Zé pelo Pantanal, ilustrado por Vanessa Prezoto).

Gilberto Leite Segundo Rafaella, livro é feito de camadas em sobreposição. E, cada cada período traz um sabor

Além dos autógrafos, que obviamente os escritores deixarão em seus volumes aos que estiverem interessados em adquirir os livros, a noite será marcada também pela apresentação musical do contrabaixista Fidel Fiori e Igor Mariano.

Responsável por gerir o edital de incentivo às publicações, a secretaria municipal de Cultura, Esporte e Turismo utilizou recursos do Fundo Municipal de Cultura de Cuiabá e, de acordo com a assessoria, buscou contemplar praticamente todos os gêneros literários, do romance à poesia, do ensaio às crônicas e histórias infanto-juvenis. “É muito gratificante ver livros de escritores novos e também de pessoas experientes sendo lançados. Ficamos muito felizes”, disse secretário-adjunto municipal de cultura, José Paulo Traven.

Ele lembra que a cultura municipal abrirá, não se sabe quando, novo edital para o ano de 2016, cujas publicações serão realizadas em 2017. Segundo ele, manter um calendário de editais incentiva escritores a manterem a produção, ao mesmo tempo que a disponibiliza para o público. “Sem sombra de dúvida temos agora uma maior visibilidade para a literatura”, comentou Traven.