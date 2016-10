1 casal Viana vence, outro perde

O ex-prefeito Getúlio Viana (PSB) ganhou a Prefeitura de Primavera do Leste, mas não levou porque concorreu sub judice. Seus votos (19.057) estão "congelados". E sua esposa Gisele Ferreira, do mesmo partido, tentou cadeira de vereadora e não obteve êxito. Só conseguiu 323 votos. No embate eleitoral dentro da própria família, o deputado estadual Zeca Viana, irmão de Getúlio, conseguiu sair em vantagem. Elegeu a esposa vereadora. Com 1.005 votos, Ivanir Maria Viana, a Iva, foi a terceira mais votada dos 15 que vão tomar posse em janeiro na Câmara. Agora, Zeca segue atuando na AL e, a esposa, no Legislativo primaverense, enquanto o casal Getúlio/Gisele fica de fora. Embora desça o porrete na classe política, os Viana tomaram gosto pela política. Nas últimas eleições, lançaram familiares à disputa. Em 2012, por exemplo, Zeca tentou, sem êxito, eleger o filho Mateus prefeito. Antes, Getúlio tinha sido prefeito por dois mandatos.