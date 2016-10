1 ex-vereador ganha em ROO

De 9 ex-vereadores por Rondonópolis que tentaram retorno ao cargo, apenas um obteve êxito nas urnas. Trata-se de Juary Miranda (foto). Ele disputou pelo Solidariedade do prefeito eleito Zé do Pátio e, com 1.877 votos, foi o quatro mais votado dos 21 que tomarão posse em 1º de janeiro. Juary exerceu mandato de 1992 a 2000 e presidiu a Câmara. Retorna agora ao cargo eletivo 16 anos depois. Outros ex-parlamentares foram reprovados nas urnas, como Gudo (PSL), que teve 1.019 votos; Ananias (PR), com 1.318; Alcimar Borges (SD), que chegou a 633 votos; Márcio Bertoni (SD), com 613 votos; Luciene Soares (PSDB), com 576; Mariozan Pacheco (PSC), com 305; Vilma (PSB), que já exerceu até mandato de deputada e só conseguiu neste pleito 302 votos para vereadora, e ainda Valdemar Marra (SD), com votação decepcionante: 219.