11 pontos separam EP de WS

Quatro dias depois do Ibope apontar 19 pontos percentuais de frente nas intenções de voto de Emanuel sobre Wilson (51% a 32%), o Gazeta Dados traz nesta terça percentuais diferentes, mantendo vantagem do candidato peemedebista. Segundo a sondagem, a diferença na estimulada seria de 11 pontos percentuais. Emanuel está com 44% e, Wilson (foto), com 33%. De acordo com o Gazeta Dados, 15% dos cuiabanos votariam hoje em branco ou anulariam o voto, enquanto 8% se mostram indecisos. O que chama atenção é o índice de rejeição. No caso de Emanuel, subiu de 10% para 30%, enquanto Wilson continua com 43% de resistência junto ao eleitorado. A margem de erro é de 4% para mais ou para menos. Foram ouvidos 800 eleitores entre 14 e 16 deste mês. A eleição neste 2º turno acontece no próximo dia 30.