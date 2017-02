13 creches em Várzea Grande

A Prefeitura de Várzea Grande vai construir mais 13 creches para pré-escola. As obras terão recursos do MEC. A ordem de serviço sai nesta terça, com assinatura da prefeita Lucimar Campos e do seu secretário de Educação Sílvio Fidelis. Os novos Centros Municipais de Educação Infantil (CMEIs) seguirão projeto padrão tipo 1 para 12 unidades e uma tipo 2, que fazem parte do programa Proinfância do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Serão investidos R$ 28 milhões. Os bairros contemplados com os CMEIs são Cidade de Deus, Residencial Milton Figueiredo, Vila Artur, Residencial Nova Ipê, Novo Mato Grosso, Maringá I, Alameda Júlio Muller, Mapim, Residencial Gilson de Barros, Residencial Ataíde Ferreira da Silva, Residencial Novo Mundo, Residencial Aurília Salles Curvo e Parque Sabiá/São Mateus.