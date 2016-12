13 deixam cadeira de vereador

Daqui a 11 dias a Câmara de Cuiabá passa a conviver com algumas "caras novas" de vereadores. Outros, especialmente os reeleitos, nem tanto. Treze estão se despedindo. Destes, quatro nem tentaram novo mandato: Domingos Sávio (PSD), Faissal Calil (PSB), o presidente do Legislativo Haroldo Kuzai (foto), do SD, e Leonardo Oliveira, que foi derrotado a vice-prefeito na chapa de Wilson. Ao todo são 25 cadeiras de parlamentar. Os reprovados à reeleição foram os irmãos Adilson da Levante (PSB) e Oséas Machado (PSC), os tucanos Lueci Ramos, que está no quinto mandato, e Maurélio Ribeiro, os petistas Allan Kardec e Arilson da Silva, além de Onofre Júnior (PSB), o petebista Marcus Fabrício e ainda Néviton Fagundes (PRB). Destes, um levou sorte. Allan vai assumir vaga de deputado no lugar de Emanuel, novo prefeito da Capital. O petista sai de suplente das urnas de 2014 para se tornar deputado por dois anos. "Apadrinhado" pelo vice-governador Fávaro, Sávio vive expectativa de deixar a Câmara e ocupar cargo no Governo Taques.