14 siglas com bancada à Câmara

Num feito inédito, o Partido Verde, com quatro cadeiras, terá a maior bancada na Câmara de Cuiabá e, de quebra, ainda comandará o Legislativo, com Justino Malheiros, o Tininho (foto), cuja chapa reune hoje apoio declarado de 13 dos 25 parlamentares. Os quatro verdes são o reeleito Mário Nadaf e os eleitos Felipe Wellaton, Marcos Veloso e Justino. Será a legislatura com mais representação partidária. Os 25 vereadores estarão divididos em 14 legendas. Depois do PV (4), vem três partidos, todos com três cadeiras: PSB (Misael, Gilberto e Marcelo Bussiki); PSDB (Renivaldo, Adevair e Ricardo Saad); e PP (Vinicyus Clovito, Diego Guimarães e Paulo Araújo). Duas agremiações têm dois vereadores cada, sendo elas PSC, com Abílio e Joelson; e PRP, com Lilo Pinheiro e Orivaldo. Oito partidos contam com um representante cada: PSD (Toninho), PSDC (Elizeu Nascimento), PT do B (Juca do Guaraná), PR (Chico 2000), Pros (Dilemário), PTC (Xavier), PRTB (Marcrean Santos) e PSL (Wilson Kero-Kero).