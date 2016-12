17 anos depois, de pai para filho

João Malheiros está conseguindo mesmo projetar o filho na vida pública. Após eleger Justino (foto) vereador pelo PV, carregando o seu espólio político, Malheiros, com a experiência e habilidade de quem já comandou o Legislativo cuiabano no biênio 2001/2002, tratou logo de "amarrar" acordos para Justino virar presidente da Câmara da Capital 17 anos depois do pai ter exercido tal função. E está conseguindo. Dos 25 que tomam posse em 1º de janeiro, 13 (maioria simples) já fecharam acordão para votar em Justino. A reunião do grupo dos 13 foi nesta segunda. Eleito com 2.917 votos, Justino está prestes a assumir um Legislativo que receberá de duodécimo em 2017 nada menos que R$ 42,6 milhões (R$ 3,5 milhões mensais).