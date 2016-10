2 candidaturas únicas e votação

Os dois candidatos únicos a prefeito em MT, um em Nova Mutum e outro em Nova Xavantina, garantiram reeleição, mas sem atingir a 85% dos votos nominais. O pedetista Adriano Pivetta (foto), de Nova Mutum, reconquistou o 4º mandato com 82,61% (16.720 votos). Votaram em branco 1.654 (8,17%). Outros 1.865 (9,21%) anularam o voto. No geral, dos 23.942 eleitores, 20.329 foram votar em 2 de outubro. A abstenção ficou em 15,47% (3.703 não apareceram). Adriano toma posse em 1º de janeiro de 2017 com o mesmo vice, o contador Leandro Felix (PSDC). Já em Nova Xavantina, o advogado João Cebola (PSD) se reelegeu com 72,90% dos válidos (7.932 votos). A abstenção foi considerada alta: 27,51% (4.129 não foram às urnas). E, dos que compareceram, 1.280 (11,76%) votaram em branco e 1.669 (15,34%) anularam o voto.