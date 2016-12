2 cotados para a equipe de EP

Dois nomes estão prestes a ser confirmados no secretariado do prefeito diplomado Emanuel, sendo eles do médico Daoud Mohd Khamis Jaber Abdallah, conforme o Rdnews já revelou nesta terça - veja aqui, e também do coronel PM da reserva Leovaldo Salles (foto). O primeiro é cotado para a Saúde, que terá no próximo ano o maior orçamento de todas as 18 secretarias, chegando a R$ 752,7 milhões. Salles, que foi comandante-geral da PM no Governo Blairo, é opção para a pasta de Ordem Pública. O oficial da reserva é evangelista da Igreja Assembleia de Deus e coordenou o núcleo evangélico da campanha, com as bênçãos do pastor Sebastião Rodrigues de Souza. Em privado, o novo prefeito tem dito que a possível escolha de Salles para o staff contemplaria esse segmento, que foi fundamental para sua eleição.