2ª de MT com mais candidatos

Enquanto Barra do Bugres, com 7, lidera no Estado em número de candidaturas a prefeito, Cuiabá é a segunda, com 6 no páreo. Brigam pelo Palácio Alencastro o tucano Wilson (PSDB), o peemedebista Emanuel, o pedetista Julier, além do procurador Mauro (Psol), Serys (PRB) e Renato (Rede). A tendência é de disputa de dois turnos. Dos 141 municípios, dois registram cinco nomes à sucessão municipal, sendo eles Tabaporã e Arenápolis. Em Tabaporã (Nortão) disputam Alcides Paulista (PTB), Maria de Fátima (PSC), Jacaré (PSD), Sirineu (PMDB) e Tonhão (PMN). Já em Arenápolis (Médio-Norte), o prefeito Zé Mauro (PSD) tenta a reeleição. Também são candidatos Douglas Dorileo (PSB), Edilson Francisco (PSDB), Elias Novaes (PMDB) e Ney da Saúde (PMN).