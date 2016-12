2 derrotas e agora na Educação

Em 2004, ela tentou e perdeu a Prefeitura de Chapada dos Guimarães pelo PSDB. Neste ano, concorreu à vereadora, pelo PSC, e obteve votação pífia, com apenas 103 votos. Mas agora, graças a apoios políticos, encontrou um abrigo. Mabel Strobel Moreira da Silva vai comandar a Educação de Cuiabá. Aos 50 anos, ela já foi secretária de Educação de Chapada e também de Barão de Melgaço. Entra na gestão do peemedebista Emanuel indicada pelo PSC do deputado federal Victório Galli e do estadual Sebastião Rezende. Exerceu também cargo de diretora de escola, de assessora pedagógica e atualmente está no Conselho Estadual de Educação. Como candidata foi reprovada nas urnas por duas vezes. Resta saber como se sairá a "badalada" Mabel como secretária da maior pasta municipal de Educação de MT, com orçamento de R$ 453,9 milhões para 2017.