2 disputam comando do IFMT

A eleição para a Reitoria do Intituto Federal de Mato Grosso (IFMT), antigo Cefet, ocorre nesta 4ª. Dois disputam o almejado cargo: Ruy de Oliveira e Willian Silva de Paula, que tende a ser o eleito, pois tem o respaldo de 19 diretores gerais. Para se ter ideia, o orçamento geral da instituição é de R$ 371 milhões por ano, entre custeio, investimentos e gasto com pessoal. Hoje o IFMT possui 19 campi, além de quatro centros de referência. Conta com cerca de 23 mil alunos e 1,7 mil servidores, sendo 992 docentes e 787 técnicos administrativos. Willian é professor de Línguas na instituição e já foi diretor executivo. Ele ainda atuou como diretor do campi de Confresa, por 3 anos e meio, e foi diretor geral em Lucas do Rio Verde. Devido ao grupo político ter se reunido em prol de sua candidatura, a expectativa é de que Willian já conta com 80% de votos. Entre as cidades que têm campi estão Cuiabá, Várzea Grande, Rondonópolis, Sorriso, Sinop e Tangará da Serra.