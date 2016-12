2 ex de Dante agora com Taques

Vinte e um ano depois, a cena se repete no Palácio Paiaguás. Em 1996, Dante sentava na cadeira de governador. Era do PDT e pulou para o PSDB. No ano passado, Taques chega ao mesmo posto, desembarca da legenda pedetista e entra no ninho tucano. Eis que agora o governador leva para o primeiro escalão Guilherme Muller (foto). Será nomeado na pasta de Planejamento, a mesma de quando foi secretário de Dante. Sob os 8 anos da gestão Dante, Guilherme teve o irmão Frederico Muller também no staff, comandando o Meio Ambiente. Outro que também fez parte da equipe de Dante quando prefeito de Cuiabá, no final dos anos 1980, foi Wilson Santos. Antes de se eleger pela primeira vez vereador, em 88, pelo PMDB, Wilson tocou a secretaria de Serviços Públicos da Capital. Filiado ao mesmo PSDB de Taques, Wilson conduz hoje a secretaria de Cidades.