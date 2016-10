2 ex-presidentes são derrotados

Dois vereadores que presidiram a Ucemmat, entidade que congrega as câmaras municipais de MT, não conseguiram a reeleição. Em Colíder, a parlamentar e advogada Ismaili Donassan (foto), do PTB, obteve 330 votos. Sai da situação de titular hoje para primeira-suplente, a partir de janeiro do próximo ano, da coligação de quatro partidos (PSD, PSB, PRB e PTB). Em Colíder são 13 vereadores. Ismaili ganhou projeção estadual como afilhada política do ex-deputado Riva, mas saiu "queimada" da Ucemmat. Agora, cairá no ostracismo político. Também levou "surra" nas urnas o ex-presidente Onírio Schirmer, o Ratinho (PSB), vereador em Nova Mutum. Na corrida à reeleição e por uma das 9 cadeiras, ele chegou a 522 votos, amargando a 3ª suplente de uma aliança de 7 legendas. Já a presidente da Ucemmat, Edileuza Oliveira Ribeiro (PMB), assegurou o 8º mandato em Guarantã do Norte, com 475 votos. O município tem 9 vereadores.