2 influentes no Governo Pátio

Dois deputados estaduais passam a ter bastante ascensão na gestão Zé do Pátio (SD) em Rondonópolis. Um deles é Nininho (foto), que, mesmo o seu partido (PSD) tendo apoiado para prefeito Rogério Salles (PSDB), 3º e último colocado, já emplacou nomes na administração. O ex-vereador Milton Mutum, por exemplo, assumiu a pasta de Desenvolvimento Econômico, sob indicação e chancela de Nininho, que tem dito que estabeleceu "boa amizade" com Pátio desde quando ambos passaram a atuar juntos na Assembleia Legislativa. Quem também exerce bastante influência agora em Rondonópolis é Janaína Riva, do PMDB. Ela se empenhou na campanha. Em moeda de troca, Pátio abriu as portas do Executivo à filha do ex-deputado Riva. Janaína ficou de indicar nomes para cargos DAS. Enquanto isso, deputados estaduais considerados rondonopolitanos, como Rezende (PSC) e Fabris (PSD), perdem espaço local.