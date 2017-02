2 inquéritos contra Elias Santos

Não é só o MPE que abriu investigação contra Elias Santos, ex-presidente da Metamat e hoje atuando como secretário de Gestão de Pessoas da Assembleia Legislativa. Elias é irmão do deputado licenciado e secretário de Cidades, Wilson Santos. Numa ação independente da Promotoria de Justiça, a Metamat, que integra a estrutura da máquina estadual, também instaurou inquérito administrativo para apurar eventuais irregularidades do ex-gestor. O presidente em exercício Marcos Vinícius Paes de Barros escalou três servidores para integrar a comissão, sendo eles Benedito Pedro de Figueiredo, Maria Divina Rosa e Rafael Batistela Pontin. Elias fez um "papelão" em outubro do ano passado. No comando da Metamat e fazendo campanha eleitoral para o irmão Wilson, derrotado a prefeito da Capital no 2º turno, Elias foi flagrado, em ligação telefônica, intimidando servidores a comparecer numa reunião política e ainda usou o nome do governador Taques. Corre risco de responder por improbidade.