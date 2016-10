2º mais votado se torna prefeito

Em Primavera do Leste, se o ex-prefeito Getúlio Viana (PSB) conseguir validar sua votação, em meio aos embates jurídicos, assumirá a cadeira de prefeito. Ele foi o mais votado, embora a totalização não conste no sistema de apuração do TRE-MT. Foram computados para o candidato do PSB 19.057 votos. O concorrente peemedebista Paulo Bersch (foto) obteve 10.636. Mesmo com 8.421 votos a menos, Paulo se prepara para ser diplomado e depois empossado em 1º de janeiro, sucedendo o prefeito e aliado Érico Piana (DEM). Enquanto isso, Getúlio, carimbado como ficha suja, condenado por improbidade e ainda respondendo a outros processos, está recorrendo ao TRE e ao TSE, na esperança de conseguir "descongelar" os seus votos.