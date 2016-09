2 pesquisas vetadas em Lucas

A Justiça Eleitoral já barrou divulgação de duas pesquisas de intenção de voto em Lucas do Rio Verde, onde travam uma "guerra" eleitoral Otaviano Pivetta (foto) e Binotti. Mas só conseguiu evitar a publicação de uma porque a outra, no caso o Gazeta Dados, os números foram divulgados nesta quarta no jornal A Gazeta. Antes, levantamento do instituto Mark foi impedido de ser divulgado. Em ambos casos, o juiz eleitoral Gleidson Grisoste acolheu a tese de supostas irregularidades nas amostragens. Em relação ao Gazeta Dados, questionou-se método de captação dos dados que acaba por influenciar no resultado do trabalho e também na data da divulgação, que deveria ocorrer nesta quinta (29), cinco dias após o registro. O juiz determinou busca e apreensão de todo exemplar do jornal impresso que contenha a pesquisa. Por enquanto, a última sondagem validada pela Justiça sobre disputa em Lucas é da Real Dados, apontando liderança do prefeito do PSB.