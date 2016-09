2 reeleições antecipadas em MT

Dois prefeitos em MT têm todas razões para comemorar, desde já, a conquista da reeleição. São candidatos únicos. Em Nova Mutum, Adriano Pivetta (PDT) vai reconquistar o quarto mandato. Sua coligação agrega todos os partidos com militância no município. A chapa é a mesma da vitoriosa de 2012, com o contador Leandro Felix (PSDC) de vice. Em Nova Xavantina, basta um voto para o advogado João Cebola (foto), do PSD, assegurar novo mandato. Aliás, ele se tornou prefeito a partir de janeiro deste ano, com a decisão de Gercino Caetano, do mesmo partido, de renunciar ao cargo. Gercino vinha da reeleição e acumulava 7 anos de mandato. O vice da chapa de Cebola é o vereador Ney Welinton (PSDB). São nada menos que 18 partidos no palanque de Cebola.