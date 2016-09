2º turno hoje daria Emanuel

Na simulação de segundo turno em Cuiabá, de acordo com a pesquisa Ibope divulgada nesta sexta à noite, Emanuel (foto) ganharia hoje de Wilson pelo placar de 52% a 30%. Nesse caso, brancos e nulos seriam 13%, enquanto 6% se declararam indecisos. Cuiabá é o único entre os 141 municípios mato-grossenses que pode ter segundo turno porque possui acima de 200 mil eleitores. Nesse caso, seus eleitores vão às urnas neste domingo e, depois, em 30 de outubro. A tendência de duelo entre Emanuel e Wilson se reforça por causa da esperada queda nas intenções de voto do Procurador Mauro, candidato radical e isolado do Psol. Ele chegou a assumir a liderança no início do mês, quando estava com 24%, depois foi a 30% na segunda rodada do Ibope e agora registra 21%, enquanto Wilson saiu de 18, oscilou para 20% e hoje detém 25%. Emanuel também vem numa linha ascendente. Estava com 22%, foi para 27% e segue em primeiro lugar com 30%.