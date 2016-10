Em entrevista ao RDTV nesta 2ª, o analista político e professor universitário Vinícius de Carvalho Araújo (foto) diz que deve haver “eleições sangrentas” na capital e, na visão dele, os candidatos derrotados não deverão firmar apoio explícito a Emanuel (PMDB) ou Wilson (PSDB) neste 2º turno. Considera que os votos dos chamados “ABNs” demonstraram tendência nacional da rejeição dos eleitores ao sistema político. Dados do TSE demonstram que, em Cuiabá, 127.987 eleitores se abstiveram ou votaram em branco ou nulo. Ou seja, o volume foi maior que o número de votos válidos do 1º colocado (Emanuel recebeu 98.051 votos). Para o especialista, esse número pode aumentar ainda mais no 2º turno. Vinícius Araújo também fala do enfraquecimento do PT no Estado, avalia que vitória em Várzea Grande de Lucimar (sem o “Campos” no nome durante a campanha) foi quase um referendo e analisa a composição na Câmara cuiabana com elevação do quatro de siglas com representatividade. Veja aqui a íntegra da entrevista.