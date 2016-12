3 da Grande Cáceres agora na AL

Com a ida de Max Russi para o Governo Taques, a partir de janeiro, quem reassume cadeira de deputado é o professor Adriano Silva (foto), derrotado a prefeito de Cáceres neste ano. Enquanto Max passa a tocar a pasta de Trabalho e Assistência Social, no lugar de Valdiney Arruda, Adriano tem nova chance de mostrar serviço como parlamentar pela Grande Cáceres e superar desgaste político da região Oeste, que agora passa a contar com três representantes do Legislativo mato-grossense, sendo eles Wancley Carvalho (PV), de Pontes e Lacerda, Leonaro Albuquerque (PSD), que mora em Cáceres, e o próprio Adriano, ex-reitor da Unemat. Em outras duas ocasiões, Adriano assumiu cadeira, com a colaboração de titulares do PSB, que em 2014 elegeu três (Oscar, Botelho e Max).