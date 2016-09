3 de polos e mandato renovado

Apenas três prefeitos das 10 maiores cidades do Estado vão ter reeleição tranquila, sendo eles Lucimar Campos (Várzea Granee), Beto Farias (foto), de Barra do Garças, e Francis Maris (Cáceres). Pontuam com ampla vantagem nas pesquisas de intenções de voto. E contaram também com a sorte, pois as oposições lançaram candidatos "fracos". Com poder da máquina, aliado a poucos "feitos administrativos", eles construíram facilmente o caminho da reeleição. Em Várzea Grande, segundo maior colégio do Estado com 182.981 eleitores, Lucimar foi empurrada na campanha pelo marido Jayme Campos, político experiente, com mais de 30 anos de vida pública. O grupo deixou falando sozinhos os adversários Taborelli (PSC) e Alan da Top Gás (PV). Em Barra, Beto fez o mesmo. Levou "pancada" o tempo todo dos adversários Kiko (PT) e Saggin (DEM). Não revidou e já pode comemorar a reeleição. Em Cáceres, mesmo com a rejeição popular considerada alta, Francis soube impor a liderança, sufocando Adriano (PSB) e Janaina (SD).