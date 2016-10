3 eleitos já abandonam Wilson

Embora sua coligação tenha conquistado 11 das 25 vagas na Câmara, Emanuel Pinheiro (PMDB) não terá dificuldades para, na cadeira de prefeito, atrair apoio da maioria. Só neste 2º turno, três vereadores da base do adversário Wilson pularam para o palanque do peemedebista, sendo eles Justino Malheiros, o Tininho, filho do ex-deputado João Malheiros; o delegado Marcos Veloso (foto) e o tucano Ricardo Saad. Justino e Veloso são do PV. Eles fizeram campanha para Emanuel nos bastidores para não contrariar a cúpula de seus partidos. Os vereadores Néviton (PRB) e Lueci (PSDB), derrotados à reeleição, também viraram cabos eleitorais do peemedebista. Em síntese, de 11, o futuro prefeito terá condições de começar a administrar já com apoio de 14 a 16 parlamentares. E, como é bem articulado politicamente e ainda com o poder da caneta do Executivo, é possível que Emanuel leve sua base a conquistar a Mesa Diretora.