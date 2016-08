Três filhos de ex-vereadores entraram na disputa por cadeira na Câmara de Cuiabá, sonhando com a "herança política" familiar. Aos 26 anos, Vinicyus Correa Huguiney Neto (foto) concorre pelo PP. Ele é filho do ex-vereador por 3 mandatos Clovito Huguiney, que morreu em maio do ano passado. Vinicyus Clovito não tem chance de vitória. Em sua coligação (PP/SD), os mais cotados são o vereador Paulo Araújo e o ex-vereador Arnaldo Penha, ambos do PP. Também está no páreo Justino Malheiros Neto (PV), filho de João Malheiros, que foi presidente da Câmara, deputado estadual e secretário de Estado de Cultura e da Casa Civil. Justino é outro que apenas marcará posição. O seu partido disputa com chapa pura e o único com chance de vitória é o vereador Mário Nadaf. E também é candidato o filho do ex-vereador e ex-deputado Eliene Lima, o jovem de 21 anos Eliene Filho Bathista de Lima, que pleiteia cargo eletivo pelo PHS, numa coligação em que o mais cotado é o vereador Marcrean (PRTB).