3 famílias e cargos nos Poderes

As famílias Malheiros, Hugueney e Pinheiro marcam posição com integrantes em cargos relevantes tanto na Prefeitura quanto na Câmara de Cuiabá. O ex-deputado João Malheiros tem o filho Justino na presidência do Legislativo e o outro filho Júlio como adjunto de Infraestrutura na secretaria de Obras Públicas. Eleito para o 1º mandato, Vinicyus Hugueney (PP), filho do ex-vereador Clovito, morto em maio de 2015, só ficou na cadeira de vereador por um dia. Pediu licença e assumiu em 2 de janeiro o comando da secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Econômico. No mesmo dia, a sua mãe, viúva Daniela Ribeiro Cardoso Hugueney, se torna chefe de Gabinete do presidente da Câmara, Justino Malheiros. O prefeito Emanuel toca a Capital e, na Câmara, conta com atuação do primo e vereador Lilo Pinheiro, de cujo governo é líder no Legislativo, e da cunhada Bárbara Pinheiro, que desde 2 de janeiro responde pela secretaria de Gestão de Pessoal da Câmara. Todos têm salário entre R$ 6 mil e R$ 20 mil.