3 no páreo e 2º turno em Cuiabá

A 1ª rodada da pesquisa Ibope, divulgada nesta 6ª pela TVCA, sobre a corrida sucessória em Cuiabá aponta cenário com três nomes competitivos e tendência de segundo turno. Mesmo com uma candidatura isolada e com discurso radical, o que atrai votos de protesto, o procurador da Fazenda Nacional, Mauro de Lara (foto), do Psol, figura em 1º na sondagem estimulada, com 24%. Na 2ª colocação está o peemedebista Emanuel, com 22%, mas dentro do empate técnico com o tucano Wilson Santos, que aparece com 18%. A margem de erro é de 4% para mais ou para menos. Julier (PDT) e Serys (PRB) estão empatados, ambos com 6%. Segura a "lanterna" o candidato da Rede, Renato Santana, com 1%. Segundo o Ibope, hoje votariam em branco ou anulariam o voto nada menos que 14%. Outros 9% não sabem em quem votar. A pesquisa foi feita entre 29 de agosto e 1º de setembro. Tem intervalo de confiança de 95%. Está registrada no TRE-MT, sob protocolo MT-04797/2016.