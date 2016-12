3 pastas consomem quase 50%

Mesmo sob um cenário de forte crise financeira, o governador Taques definiu para o terceiro ano de mandato, em 2017, um orçamento maior para as três principais áreas: Educação, Segurança e Saúde. Juntas, consumirão De uma projeção global de R$ 18,4 bilhões do Executivo, a Educação, Esporte e Lazer, sob Marco Marrafon (foto), vai contar com R$ 2,6 bilhões, 9,8% maior se comparado ao do exercício deste ano. Os investimentos na Segurança, cujo secretário é Rogers Jarbas, chegam a R$ 2,1 bilhões, 11,9% de acréscimo. A Saúde, tocada por João Batista Pereira, estima R$ 1,5 bilhão, 8,3% a mais em relação ao de 2016. O projeto da Lei Orçamentária Anual está na Assembleia, que o começou a debater em audiência pública. Será aprovado até a próxima semana. Sobre receitas do orçamento da seguridade social, o total estimado é de R$ 3,3 bilhões, enquanto as despesas chegam a R$ 5,7 bilhões.