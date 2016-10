3 prefeitos vizinhos reprovados

Três prefeitos de cidades vizinhas no Sul do Estado receberam o troco dos eleitores nas urnas. Percival (PPS) perdeu em Rondonópolis. Em Pedra Preta, a pedetista Mariledi Araújo Coelho (foto), chamada de "Pedro Taques de saia" tamanha austeridade e linha dura no controle da máquina, assim como tem feito o governador, foi a segunda colocada. Ela recebeu 4.290 votos (43,7%). Quem ganhou foi o peemedebista Juvenal Pereira Brito, o Ná, que teve 4.621 (47,1%). Já em Alto Garças, o prefeito Júnior do Pitucha (PR), acostumado nos embates eleitorais com Roland Trentini, desta vez perdeu para o professor Claudinei (DEM), que chegou a 3.295 votos (55,3%). Pitucha obteve 2.519 votos (42,2%), ficando em 2º lugar.