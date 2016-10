3ª tentativa para eleger o irmão

Valtenir Pereira (foto), agora no PMDB e no terceiro mandato na Câmara Federal, não conseguiu eleger o irmão ao cargo de vereador por Rondonópolis. Defensor público licenciado do Estado, assim como o mano, Valtenir trabalhou forte como cabo eleitoral de Valdenir Pereira (PMB), que obteve 827 votos. Enquanto Valdenir fez campanha no palanque do prefeito eleito Zé do Pátio (SD), o irmão-deputado pediu voto pela reeleição de Percival (PPS). Embora não tenha entrado na lista dos 21 eleitos, Valdenir foi o mais votado pelo Partido da Mulher Brasileira e ficou na suplência. Foi a terceira tentativa e sem êxito nas urnas. Em 2012 concorreu também a vereador pelo PSB e, em 2014, a deputado estadual pelo Pros. Valdenir segue a sina do irmão. Já milita no terceiro partido e, Valtenir, no quinto.