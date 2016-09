4 da oposição votam em Botelho

O deputado Botelho foi eleito presidente da Assembleia, na manhã desta 5ª, com o voto de 4 dos 7 deputados da bancada independente. Os votos foram conquistados após Silvano Amaral substituir Wancley na chapa formada ontem à noite, em jantar no apartamento de Maluf. Votaram a favor da chapa situacionista o próprio Silvano, Pery Taborelli, Sebastião Rezende e Zé Carlos do Pátio. Já Zeca Viana, Janaína Riva (foto) e Emanuel Pinheiro, que se comportam como porta-vozes da oposição e fazem criticas sistemáticas ao Executivo, se mantiveram firmes e votaram contra a chapa que obteve o aval de 21 parlamentares. O trio se revezou na tribuna para criticar o que classificam como falta de autonomia do Parlamento perante o governador Pedro Taques e chegaram a dizer que A Assembleia não passa de puxadinho do Palácio Paiaguás.