4 de MT sem prefeito definido

Mesmo com o fim do 2º turno em Cuiabá neste domingo, as eleições em MT não acabaram. A população de 4 municípios segue sem saber quem serão, de fato, seus prefeitos a partir de janeiro. Em Conquista D'Oeste vai haver novo pleito. Será em 18 de dezembro. De três candidatos na disputa, dois tiveram registros indeferidos. E, para piorar, o que seria eleito, José Carlos (PMDB), não chegou a 50% dos votos. Obteve apenas 827 votos. Nesse caso, a decisão da Justiça é por novo pleito. Em Torixoréu, foram anulados os votos das duas candidaturas, de Inês Coelho, do PR; e de Sílvio Figueiredo, do PSDB. Em Primavera do Leste, Getúlio Viana (PSB foi o mais votado, mas não pode assumir. É ficha suja. Se obtiver êxito no recurso no TSE, assumirá. Caso contrário, haverá novo pleito. A situação é semelhante em Mirassol D'Oeste, onde o mais votado, candidato pelo PSD Elias Leal (foto), com 7.830, também está na lista de ficha suja.