4 eleitos com pequena diferença

Em 4 dos 141 municípios de MT, a disputa a prefeito foi tão acirrada que os eleitos tiveram menos de 30 votos de frente. Em Pontal do Araguaia, por exemplo, o ex-prefeito tucano Gerson Rosa (foto) venceu com 12 votos a mais que a prefeita Divina Oda (PSD). Numa disputa com três candidaturas, Gerson obteve 1.736 votos (42,8%), enquanto Divina chegou a 1.724 (42,5%). O segundo pleito mais "apertado" se deu em Juscimeira, onde Moisés da Farmácia (PSDB), com 3.077 votos, registrou 24 a mais do segundo colocado, o candidato do PPS Francisco Júnior, que teve 3.053. Agnaldo (PP) ganhou em Rondolândia com 1.048 votos, apenas 27 de frente da prefeita Bett Sabah (ex-PT e hoje no PMDB), que conquistou 1.021. Apenas 29 votos separaram o prefeito eleito Faustinho (PR) do peemedebista Parassu, em Luciara. O placar foi de 691 a 662.