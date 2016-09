4 ex-prefeitos se juntam a Tatá

Em Poconé, 4 ex-prefeitos se juntaram no apoio à candidatura do ex-vereador Tatá Amaral (foto), do PR, que polariza a disputa com a prefeita Meire Adauto (PSDB). Estão no palanque de Tatá os ex-gestores Clovis Damião, Tico de Arlindo, Nei Rondon e Vicente Falcão, num blocão com 9 partidos: PP, PTB, PSC, PR, PPS, DEM, PRTB, PRP e Pros. Meire, por sua vez, agrega 4 siglas, sendo elas PSDB, PDT, PSD e PT. Os candidatos brigam por eleitores graúdos, aqueles considerados mais influentes junto ao eleitorado poconeano. Mas, curiosamente, o ex-prefeito Euclides Santos, que está inelegível, segue neutro e um tanto esquecido politicamente. O candidato do PSB, médico Jonas Eduardo, que se despontou como "fato novo", já é comparado a "cavalo paraguaio", como se diz na gíria do futebol. Vem perdendo espaço. Lula Ponce (PC do B) e outro candidato que concorre mais para marcar posição.