4 irmãos de 2 famílias disputam

Em Cuiabá, duas famílias se dividem por causa da candidatura de dois irmãos cada. Os já vereadores e manos Oséas Machado (PSC) e Adilson da Levante (PSB), vitoriosos em 2012, buscam a reeleição. E, na mesma linha, também disputam os irmãos Antonio Fernandes (foto), pelo PSD, e Joelson Fernandes do Amaral (PSC). Antonio foi vereador de 2009 a 2012, pelo PSDB. No pleito passado não conseguiu se reeleger. Se tornou assessor do então deputado federal Eliene Lima e, depois, do estadual Meraldo, que ocupou vaga na AL por alguns meses. Joelson é sargento da PM. Entre as duas famílias há curiosidade sobre por quem o "coração de mãe" bate mais forte na hora de votar. Por sorte, o voto é secreto.