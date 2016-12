4 pela Mesa da Câmara de Sinop

Em Sinop, a capital do Nortão, está cada vez mais indefinida a eleição à Mesa Diretora da Câmara. Os 15 parlamentares, a 15 dias da posse, ainda estão mergulhados nas discussões para compor chapa. Na segunda (12), a imprensa chegou a ser avisada de que haveria uma entrevista coletiva na sede da prefeitura para anúncio da chapa situacionista, aquela apoiada pela prefeita eleita Rosana Martinelli (PR). Mas o bloco não conseguiu fechar acordo com a maioria e a entrevista foi cancelada. Já se manifestaram publicamente que estão na disputa pela presidência da Câmara os vereadores reeleitos Ademir Bortolli (PMDB), Fernando Brandão e Hedvaldo Costa, ambos PR. Além disso, um terceiro republicano eleito também está se articulando, o empresário Billy Dal Bosco, que propaga ter apoio político de Rosana. Billy é irmão do deputado Dilmar e do ex-deputado Dilceu, ambos opositores à prefeita.