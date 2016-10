4 vereadores brigam pela Mesa

Na mesma semana que emergiram das urnas reeleitos, 4 parlamentares cuiabanos que vão tomar posse em 1º de janeiro, ou seja, daqui a quase 3 meses, já se movimentam de olho na presidência da Câmara. Um deles é Chico 2000 (foto). Após ficar de suplente em duas eleições (2000 e 2004), ele garantiu duas vitórias e agora conquista o terceiro mandato pelo PR com 3.620 votos. O vereador começou a marcar reuniões para pedir voto tanto junto aos nove colegas reeleitos quanto aos estreantes. Ao todo são 25 vereadores. A eleição à Mesa para dois anos de mandato acontece minutos depois da solenidade de posse. Além de Chico 2000, também querem o comando do Legislativo cuiabano o apresentador de TV Toninho de Souza (PSD), o mais votado de todos com 5.620 votos, Renivaldo Nascimento (PSDB), reeleito com 4.789, e Mário Nadaf, que assegurou novo mandato com 3.117 votos e está empolgado pelo fato do seu PV ter feito a maior bancada, com quatro cadeiras.