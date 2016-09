40% rejeitam Wilson; Julier, 3%

O resultado geral da pesquisa Gazeta Dados deixou eufóricos os aliados de Wilson Santos. É que, na comparação com o Ibope, o índice de rejeição ao candidato tucano é bem menor. Pelo Ibope, divulgado na última sexta pela TVCA, Wilson apareceu, na estimulada, com rejeição de 54%. Já pelo Gazeta Dados, publicado nesta terça pelo jornal A Gazeta, o percentual é de 40%. Mesmo assim, é algo preocupante. Significa que quase metade do eleitorado cuiabano não votaria de jeito nenhum no ex-prefeito de dois mandatos e que renunciou ao cargo em 2010 para concorrer, sem êxito, à cadeira de governador. A 2ª maior rejeição é de Serys, com 11%, seguida de Emanuel (7%). O nome com menor resistência é do ex-juiz federal Julier (foto), com 3%. Na ótica dos "wilsistas", os números do Gazeta Dados revelam tendência do tucano se consolidar em 1º lugar, garantindo avanço para o 2º turno, e com chances de reduzir os índices de rejeição.