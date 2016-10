5 realizam pesquisa em Cuiabá

Nestes três dias que antecedem as eleições de segundo turno em Cuiabá, cinco institutos estão fazendo trabalho de campo para divulgação de intenções de voto para prefeito. O Ibope, que iniciou a sondagem junto aos eleitores no último sábado, anuncia os números nesta sexta à noite, no programa MT TV 2ª Edição. Entre sexta e sábado serão conhecidos também os resultados dos institutos MT Dados e Access. A Voice tem dois registros no TRE-MT, ambos com programação para divulgar resultado das amostragens a partir desta quinta, assim como o instituto Mark. O Gazeta Dados programa fazer pesquisa a partir desta sexta para divulgar os números no domingo, no mesmo dia em que o eleitor cuiabano volta às urnas para decidir, entre Emanuel (PMDB) e Wilson (PSDB), quem será o prefeito. Todos os resultados até agora apontam liderança do peemedebista.