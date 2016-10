53% dos prefeitos são rejeitados

De 66 prefeitos de MT que tentaram a reeleição, 35 (53%) foram reprovados nas urnas. Gestores de municípios polos perderam, como Dilceu Rossato (PSB), em Sorriso: Percival (foto), do PPS, em Rondonópolis; Pivetta (PSB), em Lucas do Rio Verde; Mariledi (PSDB), em Pedra Preta; Júnior Pitucha (PR), em Alto Garças; e Meire Adauto (PSDB), em Poconé. Dos 141 municípios, 110 serão administrados por novos gestores ou por ex-prefeitos que se candidataram para retornar ao comando do Executivo. Cada um tem lá suas questões paroquiais, mas a rejeição nas urnas a esses prefeitos em muito se deve ao reflexo das crises econômica, política e moral, que afetaram as gestões, reduzindo a capacidade de investimento dos municípios. Várias obras foram interrompidas e serviços básicos passaram a receber menos recursos.