6 ex não voltam à Câmara de BG

Seis ex-vereadores que almejavam retornar à Câmara de Barra do Garças receberam "não" nas urnas. Nomes conhecidos, inclusive, com passagem pela presidência do Legislativo, foram reprovados, como Clodoaldo Alves da Silva (PV). Ele teve apenas 117 votos. Também perderam Ronaldo Couto, com 367 votos e Ailton Rocha, com 257, ambos do PMDB; Edvaldo Maciel, que chegou a 301 votos e José Carlos Teles, com 231, e ainda Nivaldo Peres, tio do prefeito Beto Farias (PSL), com 159 votos. A Câmara de Barra possui 15 cadeiras e sete dos 12 vereadores que concorreram à reeleição se elegeram.