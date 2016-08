6 ex sonham retornar à Câmara

Seis ex-vereadores estão na lista dos 464 que pediram registro para concorrer à vaga na Câmara de Cuiabá. Dito Labamba (foto), da chamada velha guarda, é um deles. Exerceu mandato de 1997 a 2000. Disputa pelo PDT, do qual é considerado filiado histórico. Sonham com cadeira no Legislativo cuiabano Antonio Fernandes (ex-PSDB e hoje no PSD), Misael Galvão (PSB), que foi suplente e assumiu vaga na Câmara por algumas vezes, Everton Pop (PSDB), Ralf Leite e Mário Lúcio, ambos do PMDB. Dos atuais 25 vereadores, apenas quatro não tentam a reeleição, sendo eles Domingos Sávio (PSD), Faissal Calil e Leonardo Oliveira (ambos do PSB) e Haroldo Kuzai (Solidariedade).