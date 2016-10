6 não se reelegem em Cáceres

De 11 vereadores por Cáceres, 9 foram à reeleição e, destes, apenas três tiveram passaporte carimbado nas urnas para prosseguir no cargo. Garantiram novo mandato Valdeniria Dutra, do PSDB do prefeito Francis, com a segunda maior votação (1.196 votos); Alencar Bicicletas (PP), com 747 votos; e o professor Domingos (PSB), com 727. Em tese, a chance de reeleição seria maior, já que a Câmara elevou o número de cadeira de vereadores de 11 para 15. Mesmo assim, levaram surra dos eleitores os seguintes parlamentares: Marcinho (PMDB), com 601 votos; cabo Pinheiro (PSB), com 659 votos; Edmilson Tavares (PR), com 602; Tarcísio (PSB), com 445; Manoel Leiteiro (PTB), que teve apenas 176 votos; e Edmilson Campos, o Café no Bule (foto), do PSD, opositor ferrenho ao prefeito Francis e que só chegou a 344 votos.