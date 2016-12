6 pela presidência em Cáceres

Há uma "inflação" de candidatos à presidência da Câmara de Cáceres, que ampliou de 11 para 15 o número de cadeiras de vereador. Seis fazem campanha. Pela oposição ao prefeito reeleito Francis (PSDB), o vereador Domingos (PSB) está no páreo, mas sem chance de vitória. Domingos foi um dos três que conseguiram a reeleição. Pela situação, quatro querem a cadeira de presidente e, curiosamente, todos disputam a preferência do prefeito. Dois são da mesma sigla tucana de Francis, sendo eles Cláudio Henrique e Cezare Pastorello. E dois são do PTB: Rubens Macedo e Valter Zacarkim (foto). E ainda concorre Zé Eduardo Torres (PSC), que se depara com alta rejeição por ser considerado arrogante e truculento. Os tucanos enfrentam resistência. Seus colegas entendem que o mesmo PSDB não pode comandar dois Poderes. Com isso, aumenta a chance de ganhar a Mesa um dos petebistas: Rubens ou Zacarkim.