6 possíveis substitutos no TCE

Só na 1ª sessão do ano, em 7 de fevereiro, é que o Pleno do TCE-MT escolherá quem dos conselheiros substitutos vai atuar no lugar de Sérgio Ricardo (foto). Seis dos sete estão na retaguarda. Enquanto isso, Sérgio prepara recurso na esperança de derrubar a decisão do juiz Bortolussi, da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Ação Popular. O magistrado o afastou do cargo vitalício na semana passada, acatando argumentos do MPE segundo os quais a cadeira vitalícia fora comprada por Sérgio do hoje aposentado Alencar Soares por R$ 8 milhões, inclusive com dinheiro público. Os substitutos são Luiz Henrique Lima, Isaías Lopes da Cunha, Luiz Carlos Pereira, João Camargo, Jaqueline Jacobsen, Moisés Maciel e Ronaldo Ribeiro. Com a vacância da cadeira de Bosaipo, que também foi afastado do cargo pela Justiça e, anos depois, optou pela aposentadoria, um dos substitutos, Moisés Maciel, já integra o Pleno.