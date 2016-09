6 são promovidos a coronel PM

Em alusão ao 5 de Setembro, data que marca a fundação da Polícia Militar, o governador Taques promoveu 6 tenentes-coronéis a coroneis. Na lista por "merecimento" está Adriana de Souza Metelo (foto), que se torna a 3ª mulher na ativa no mais elevado posto da carreira militar. A 1ª foi Lilian Tereza Vieira de Lima, já aposentada, elevada ao cargo no Governo Blairo como a 1ª coronel PM do Centro-Oeste. Adriana, que acaba de ser promovida, foi comandante da Academia Costa Verde, com sede em Várzea Grande. Ela é esposa do tenente-coronel Cézar Gomes Metelo, que é filho do ex-comandante-geral da PM, coronel Aluízio Metelo. Também se tornam coronéis a partir de agora Alexandre Correa Mendes, que coordena o marketing institucional da PM; Carlos Eduardo Pinheiro da Silva, ex-comandante do 4º Batalhão de Várzea Grande; Edgar Maurício Monteiro Domingues, comandante em Rondonópolis; Heverton Mourett de Oliveira, piloto e atuando no gabinete do comandante-geral-adjunto, coronel Rabello; e ainda Marcos Vieira da Cunha.