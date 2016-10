7 deputados e família na disputa

Sete dos 24 deputados estaduais lançaram membros da família a prefeito e/ou a vereador. Destes, 5 comemoraram o resultado das urnas. Max Russi foi o que mais tentou instituir a chamada familiocracia na vida pública. O irmão Alexandre Russi (PR), prefeito de São Pedro da Cipa, se reelegeu. Já a esposa de Max, ex-primeira-dama de Jaciara, Andreia Russi (PSB), perdeu para prefeita. Nininho viu o irmão Betão (foto), do PSD, se reeleger prefeito de Itiquira. Oscar, que já foi prefeito de Juara, agora terá a esposa Luciane como prefeita. Zeca Viana ajudou assegurar uma vaga de vereadora em Primavera do Leste para a esposa Ivanir Maria Viana, a Iva, assim como Dilmar Dal Bosco (DEM) ao irmão Billy Dal Bosco (PR) na Câmara de Sinop. Curiosamente, Dilmar esteve em um palanque, com o candidato Dorner, e, Billy, com a prefeita eleita Rosana. Mauro Savi viu a irmã vereadora Marilda Savi (PSB) perder a reeleição em Sorriso, assim como Saturnino apostou no filho Vander, que amargou o 3º lugar a prefeito de Tangará da Serra.