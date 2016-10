7 ex-vereadores são reprovados

De 8 ex-vereadores cuiabanos que tentaram voltar à Câmara, apenas um passou pelo teste das urnas. Trata-se de Misael Galvão (PSB), inclusive com a segunda maior votação (5.095 votos). Com a bandeira de empreendedores ambulantes, ele retorna à Câmara junto com outros 24 eleitos e/ou reeleitos. Foram reprovados os ex-parlamentares Totó César (PRP), que obteve somente 549 votos, e o pedetista Dito Labamba, que exerceu único mandato de 1997 a 2000. Labamba só conseguiu 733 votos. Também tentaram cadeira de vereador, mas sem êxito, Antonio Fernandes, filiado ao PSD e com 1.302 votos; o tucano Everton Pop (1.738); os peemedebistas Ralf Leite (1.522) e Mário Lúcio (989), assim como Arnaldo Penha, do PP e que chegou a 1.669 votos.